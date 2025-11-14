Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

En la madrugada del viernes, una farmacia del barrio Cerro Calafate volvió a ser escenario de un violento episodio que reavivó la preocupación entre los vecinos. Un incendio de grandes proporciones consumió casi por completo el interior del local y, según las primeras hipótesis, se habría tratado de un ataque deliberado llevado a cabo por al menos dos personas.

Según pudo saber La Opinión Austral, el siniestro ocurrió cerca de la primera hora del viernes 14 de noviembre en Farmacia Santa Lucía, ubicada sobre Salvador Lara al 1100. Las llamas fueron advertidas por vecinos que circulaban por la zona y rápidamente dieron aviso a Bomberos. Las imágenes registradas muestran cómo el fuego avanzó a gran velocidad dentro del comercio, alimentado por la gran concentración de calor que incluso provocó la explosión de la ventana frontal.

Una dotación de la Unidad 21ª de Bomberos arribó al lugar en pocos minutos, lo que permitió evitar que las llamas alcanzaran las construcciones linderas. Sin embargo, para ese momento, gran parte del interior ya había sido consumido, dejando cuantiosas pérdidas materiales y un escenario desolador que aún puede verse desde la calle.

La hipótesis que más pesa

Fuentes policiales confirmaron que la investigación se inclina con fuerza hacia la intencionalidad del hecho. De acuerdo a los primeros testimonios y al análisis preliminar de la escena, la principal sospecha es que dos personas se acercaron durante la madrugada, rompieron el vidrio de la puerta y arrojaron en su interior una bomba tipo Molotov, indicó el portal de noticias local Ahora Calafate. La acción habría generado la rápida propagación del fuego, causando daños mayores respecto de episodios anteriores.

Personal de la Comisaría Segunda trabaja desde las primeras horas del día en el relevamiento del lugar. Por la complejidad del caso, también se prevé la intervención de la División de Investigaciones (DDI), que ya analiza posibles registros de cámaras de seguridad del barrio en busca de movimientos sospechosos o del paso de motocicletas o vehículos no identificados durante el horario del siniestro.

Bomberos confirmó que este sería el cuarto ataque contra la misma farmacia. Los tres primeros episodios, dos por el frente y uno por la parte trasera, no habían logrado generar daños significativos. Sin embargo, esta vez la situación fue distinta: las llamas se extendieron por todo el interior y provocaron daños severos, cuya magnitud aún está siendo evaluada por los propietarios.