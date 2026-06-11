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El Glaciar Perito Moreno y la zona de El Calafate amanecieron este jueves cubiertos por un espeso manto de nieve, luego de varias horas de precipitaciones que comenzaron durante la tarde del miércoles y se intensificaron durante la madrugada.

Los primeros copos de agua nieve comenzaron a registrarse en distintos sectores de la región durante la tarde del miércoles. En ese momento, la Subsecretaría de Seguridad Vial había informado que en las zonas de Laguna Esmeralda y Paso Garibaldi la calzada se encontraba húmeda, con presencia de escarcha, cielo cubierto y visibilidad reducida por neblina.

Con el correr de las horas, las precipitaciones aumentaron su intensidad y finalmente dejaron postales completamente blancas en El Calafate y el Parque Nacional Los Glaciares. La nieve cubrió senderos, vegetación y miradores, transformando el paisaje patagónico en una verdadera postal invernal.

Desde las redes sociales del Parque Nacional Los Glaciares compartieron fotografías tomadas por el guardaparque Juan Pablo Canio, quien registró cómo quedó el área protegida tras las nevadas de esta madrugada.

Cómo continuará el clima

De acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), las nevadas continuarán durante la tarde y noche de este jueves, con una probabilidad de precipitación que oscila entre el 40% y el 70%.

La temperatura se mantendrá baja, con valores cercanos a los 3°C durante la tarde y alrededor de 1°C por la noche. Además, se esperan vientos del oeste con ráfagas que podrían alcanzar los 69 kilómetros por hora.

Para la madrugada y la mañana del viernes, el SMN prevé una probabilidad de entre 10% y 40% de lluvias y nevadas aisladas. La temperatura mínima descenderá hasta los -5°C, mientras que el viento soplará desde el sudoeste con ráfagas que podrían llegar a los 78 kilómetros por hora.

Las autoridades recomiendan a quienes circulen por rutas de la región hacerlo con extrema precaución debido a las bajas temperaturas, la posible formación de hielo sobre la calzada y la reducción de la visibilidad en algunos sectores.