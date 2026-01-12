Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La madrugada de este lunes estuvo marcada por momentos de tensión en la ciudad de El Calafate, cuando un violento siniestro vial obligó a desplegar un rápido y coordinado operativo de rescate en una de las rotondas más transitadas de la localidad. El accidente ocurrió alrededor de las 2:20 de la mañana en el sector que conecta las avenidas 17 de Octubre y Rodolfo Sánchez, un punto clave del ejido urbano, y tuvo como protagonista a una joven conductora que debió ser asistida y trasladada de urgencia al hospital.

Según pudo saber La Opinión Austral, el hecho involucró a un automóvil Volkswagen Gol que era conducido por una mujer de 24 años. Por motivos que aún se tratan de establecer, la conductora perdió el control del rodado y terminó impactando violentamente con la parte trasera del vehículo contra un poste de alumbrado público ubicado en la rotonda. La magnitud del golpe provocó importantes daños materiales y dejó a la joven atrapada dentro del habitáculo, lo que activó de inmediato el sistema de emergencias.

Al arribar al lugar, el personal de rescate se encontró con una escena compleja, típica de los accidentes de alta energía que suelen registrarse durante la madrugada. Los primeros minutos fueron claves: se procedió a asegurar el área, controlar el tránsito y comenzar con la evaluación primaria de la conductora, quien manifestaba un intenso dolor en la zona de la cadera, lo que hacía presumir posibles lesiones de consideración.

El capot del Gol fue abierto para desconectar la batería. FOTO: POLICÍA SANTA CRUZ

Siguiendo los protocolos de atención a víctimas de trauma, los rescatistas realizaron una extricación controlada y segura. Para ello, se colocó un collar cervical tipo Philadelphia y un chaleco de extricación, con el objetivo de inmovilizar a la paciente y minimizar cualquier riesgo de lesión en la columna vertebral. Posteriormente, la joven fue retirada cuidadosamente del interior del vehículo mediante el uso de una tabla rígida, una maniobra que requiere precisión, coordinación y experiencia para evitar complicaciones mayores.

De manera simultánea, otro equipo se encargó de las tareas de seguridad mecánica del rodado. Se procedió a la desconexión preventiva de la batería utilizando pinzas especiales.

Una vez estabilizada, la conductora fue puesta a disposición del equipo sanitario. La doctora Apaza, integrante del servicio de salud que intervino en el operativo, coordinó el traslado inmediato de la joven hacia el Hospital SAMIC de El Calafate, donde quedó internada para la realización de estudios de mayor complejidad que permitan descartar lesiones internas o fracturas.

El operativo demandó aproximadamente 30 minutos y finalizó de manera exitosa, gracias al trabajo articulado entre los distintos organismos intervinientes. En el lugar prestaron colaboración efectivos de la División Cuartel 8va de Bomberos y personal de la Comisaría Segunda de la Policía, quienes aportaron apoyo logístico y seguridad durante todo el procedimiento.