La ciudad de El Calafate se vio sorprendida este viernes por un violento accidente ocurrido en las primeras horas del día, cuando un vehículo terminó impactando de manera frontal contra un árbol en una transitada arteria de la localidad. El hecho movilizó rápidamente a los equipos de emergencia, que actuaron de manera coordinada para asistir a la conductora y garantizar la seguridad en la zona.

Según pudo saber La Opinión Austral, el siniestro tuvo lugar en José Pantín al 200, donde un Citroën C4 perdió el control y colisionó contra un árbol que se encuentra a un costado de la calzada. A raíz del impacto, vecinos alertaron a los servicios de emergencia y pocos minutos después llegó al lugar personal del Departamento Zona Cuatro —División Cuartel 8va— con una dotación de tres bomberos.

Como primera medida preventiva, los bomberos procedieron a desconectar el acumulador de energía del vehículo utilizando herramientas especiales, entre ellas una tijera multipropósito. Esta acción es fundamental en situaciones de alto riesgo, ya que evita posibles cortocircuitos o incendios que pudieran generarse por daños en el sistema eléctrico.

La conductora del vehículo, que se encontraba consciente al momento de la intervención, fue asistida por personal sanitario y posteriormente trasladada al nosocomio local para recibir atención médica, según pudo saber este diario. Aunque al cierre de esta edición no se había brindado un parte oficial sobre su estado de salud, se supo que se encontraba fuera de peligro.

En el lugar también trabajaron efectivos de la División Comisaría Primera, el Comando Radioeléctrico y personal de Tránsito Municipal, quienes ordenaron la circulación y colaboraron con las pericias preliminares para determinar las causas del accidente. Si bien aún no se conocen detalles sobre lo ocurrido, no se descarta que la velocidad y las condiciones del pavimento hayan influido en la pérdida de control del vehículo.