En El Calafate se registró un incendio que movilizó a bomberos, policías y personal médico en el barrio 90 Viviendas. Si bien el fuego pudo ser controlado a tiempo y no se registraron heridos, la situación generó un gran despliegue y puso de relieve la importancia de la rápida coordinación entre las distintas fuerzas de emergencia de la ciudad.

El hecho ocurrió cuando un llamado de vecinos alertó sobre humo que salía de una vivienda. Inmediatamente, una dotación del Cuartel 8ª de Bomberos de la Policía de Santa Cruz se dirigió al lugar y constató que el foco ígneo se originaba en el entretecho de la casa. Para poder acceder al sector comprometido, el personal debió realizar una apertura en el techo de chapa, lo que permitió atacar directamente las llamas y evitar que el fuego se expandiera hacia el interior de la propiedad.

Según pudo saber La Opinión Austral, el incendio se originó por una falla accidental: el tiraje de la caldera entró en contacto con material combustible, lo que encendió el aislante térmico y algunas telas almacenadas en el sector. La combinación de calor y materiales inflamables fue suficiente para provocar el principio de incendio que, de no haber sido advertido a tiempo, podría haber derivado en un siniestro de mayor magnitud.

Durante el operativo, una persona de edad avanzada que se encontraba en la vivienda fue asistida por personal médico y trasladada de manera preventiva. Afortunadamente, no presentó lesiones y no hubo que lamentar heridos entre los ocupantes ni entre los rescatistas. La rápida respuesta fue clave para que el episodio no pasara a mayores.

En el lugar también trabajaron efectivos de la Comisaría Primera y del Comando de Patrullas, quienes colaboraron en el corte de calles y en la asistencia a los vecinos que se acercaron preocupados por la densa columna de humo.