Una mañana que transcurría con normalidad en la villa turística de El Calafate se vio alterada por un violento accidente vial que dejó como saldo a una mujer hospitalizada y a un motociclista con lesiones leves. El hecho, que ocurrió este jueves en la transitada Avenida Perón, generó preocupación entre los vecinos y volvió a poner en debate el creciente problema del tránsito y la seguridad vial en la localidad.

Según informaron fuentes policiales a La Opinión Austral, el siniestro tuvo lugar cerca del mediodía, en la zona de la Avenida Perón al 2200. Allí, un hombre que conducía un ciclomotor perdió el control del vehículo y atropelló a una mujer de unos 35 años que caminaba por el sector. Tras el impacto, el conductor terminó colisionando contra un contenedor de residuos, quedando tendido sobre el asfalto.

De inmediato, testigos del hecho dieron aviso a los servicios de emergencia. Personal médico del hospital SAMIC se hizo presente en el lugar y trasladó a la víctima en estado de inconsciencia hacia la guardia del centro de salud. En tanto, el motociclista también fue asistido por golpes y contusiones, aunque más tarde fue dado de alta luego de recibir las primeras atenciones.

Fuentes sanitarias confirmaron que la mujer permanece internada bajo observación médica. Si bien su estado es reservado, se supo que presentaba heridas compatibles con un fuerte traumatismo producto del impacto. Por su parte, la Policía de Santa Cruz inició las actuaciones correspondientes para determinar las causas del siniestro y establecer si existió exceso de velocidad o una maniobra imprudente por parte del conductor.

El hecho se registró en una de las arterias más transitadas de El Calafate, una zona donde, según vecinos, los vehículos suelen circular a gran velocidad pese a la presencia de peatones.