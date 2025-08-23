Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La madrugada en El Calafate se vio sacudida por un grave accidente de tránsito que reaviva la preocupación por el consumo de alcohol al volante. Un conductor perdió el control de su vehículo y chocó de frente contra una columna de alumbrado público en la Avenida Costanera, a la altura del acceso a Laguna Nimez. El impacto fue tan violento que el auto quedó destruido en su parte frontal, mientras que su único ocupante debió ser trasladado de urgencia al Hospital SAMIC.

El hecho ocurrió cerca de las cinco de la mañana de este sábado, cuando un Volkswagen Taos circulaba a alta velocidad por la Costanera. Según las primeras pericias, el rodado derrapó más de treinta metros antes de terminar incrustado contra la estructura metálica, lo que evidencia la magnitud del choque. Las imágenes del vehículo muestran un frente totalmente aplastado, aunque el sistema de airbags cumplió un rol clave para evitar un desenlace fatal.

De acuerdo a la información a la que tuvo acceso La Opinión Austral, a través de fuentes consultadas y lo consignado por medios de la villa turística, personal médico y policial se acercó rápidamente al lugar y brindó las primeras atenciones al conductor, que fue trasladado en ambulancia al hospital local. Allí permanece internado bajo observación, a la espera de estudios complementarios para evaluar la gravedad de sus lesiones. Fuentes policiales señalaron que el hombre presentaba “evidente estado de ebriedad” al momento del accidente, aunque la confirmación oficial dependerá de los resultados de los análisis de alcoholemia que ya fueron solicitados.

El siniestro vuelve a poner en agenda un problema recurrente en El Calafate: la combinación de alcohol y conducción, especialmente en zonas como la Costanera, donde los siniestros viales no son infrecuentes. La traza, utilizada tanto por locales como por turistas, conecta sectores muy concurridos de la villa turística, y los episodios de exceso de velocidad y pérdida de control se repiten con cierta periodicidad.

Vecinos de la zona señalaron que, a pesar de la presencia de controles viales esporádicos, todavía son habituales las maniobras temerarias durante la madrugada, muchas veces vinculadas a salidas nocturnas.

Mientras la policía avanza con las pericias y espera los resultados toxicológicos para determinar el nivel de alcohol en sangre del conductor, el rodado fue secuestrado preventivamente.