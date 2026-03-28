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La madrugada del viernes dejó una escena de extrema violencia en la localidad de El Calafate, donde una discusión entre varios hombres derivó en una riña con armas blancas que terminó con un herido y un detenido. El episodio, ocurrido en el barrio Cerro Calafate, generó fuerte preocupación entre los vecinos, que fueron quienes dieron el alerta a las autoridades tras escuchar gritos y ruidos provenientes de una vivienda.

Según pudo reconstruirse, todo comenzó en un domicilio ubicado sobre la calle Amílcar Amaya al 200. De acuerdo al testimonio de residentes de la zona, lo que inicialmente habría sido una discusión fue escalando progresivamente hasta transformarse en un enfrentamiento violento. La situación se volvió insostenible cuando los gritos se intensificaron, lo que motivó el llamado al 911.

Al arribar al lugar, el personal policial se encontró con una escena impactante: un hombre de 31 años yacía en la vereda, visiblemente ensangrentado y con múltiples heridas cortantes en distintas partes del cuerpo. A pocos metros, en el interior del mismo inmueble, dos hombres intentaban retirarse hacia el fondo de la propiedad. Ambos presentaban manchas de sangre en su ropa, aunque no registraban lesiones visibles.

De acuerdo a la información a la que tuvo acceso La Opinión Austral, a través de fuentes consultadas y lo consignado por medios de la localidad, de inmediato, los efectivos procedieron a la aprehensión de los dos sospechosos, de 44 y 33 años, quienes quedaron a disposición de la Justicia. Con el avance de las actuaciones, y tras la instancia de declaración indagatoria, se resolvió que el hombre de 33 años continúe detenido, mientras se aguarda la definición de su situación procesal por parte del juez interviniente, Carlos Albarracín.

Una mancha de sangre que quedó en la vía pública. FOTO: AHORA CALAFATE

En paralelo, la víctima fue trasladada de urgencia al hospital local, donde ingresó a la guardia médica. Allí, los profesionales constataron que presentaba heridas en la zona de la ingle, cortes en la parte superior de la espalda y lesiones en ambos brazos. Estas últimas, según indicaron fuentes médicas, serían compatibles con maniobras defensivas, lo que refuerza la hipótesis de que el hombre intentó protegerse durante el ataque.

A pesar de la crudeza del episodio, se determinó que ninguna de las heridas revestía carácter grave. Según pudo saber este diario, el hombre permaneció en observación bajo custodia policial y recibió el alta médica alrededor del mediodía, aunque continuará vinculado a la causa como víctima del hecho. Se espera que en las próximas horas pueda dar su versión de los hechos ante la Justicia.

En el lugar del ataque trabajó personal de la División Gabinete de Criminalística, que llevó adelante las pericias correspondientes. Durante el procedimiento, se secuestraron tres armas blancas: dos cuchillos tipo tramontina y un cuchillo de cocina. Dos de ellos presentaban sangre en las hojas, mientras que uno también tenía rastros hemáticos en el mango. Todas las piezas fueron preservadas para su análisis, en busca de determinar su vinculación directa con las lesiones constatadas.

Las primeras averiguaciones indican que los involucrados habrían estado consumiendo bebidas alcohólicas al momento del hecho, un factor que, según fuentes de la investigación, podría haber influido en la escalada de violencia. Sin embargo, aún no se logró establecer con precisión cuál fue el detonante de la pelea. El caso continúa bajo investigación judicial y no se descartan nuevas medidas en las próximas horas.