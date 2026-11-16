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A poco menos de sesenta kilómetros de la villa turística de El Calafate, un vehículo utilitario en el que viajaban dos mujeres con destino hacia El Chaltén protagonizó un violento despiste y posterior vuelco sobre la calzada, desencadenando un rápido operativo sanitario y policial en medio de la oscuridad de la estepa austral.

Según pudo saber La Opinión Austral el alerta por el siniestro vial ingresó a las guardias de emergencia pasadas las 21 horas de ayer domingo, situando el epicentro del incidente aproximadamente a unos cincuenta y ocho kilómetros de El Calafate, en las inmediaciones del estratégico puesto de Vialidad Provincial conocido como La Irene. De inmediato, efectivos policiales y una unidad sanitaria móvil emprendieron el traslado hacia el sector indicado para brindar auxilio en una franja horaria donde la visibilidad reducida y el descenso térmico propio de la noche santacruceña complejizan cualquier maniobra de rescate en ruta.

Al arribar al punto exacto del accidente, el personal interviniente se encontró con un vehículo utilitario marca Citroën Berlingo de color blanco que yacía completamente volcado indicó el portal de noticias local Ahora Calafate. Si bien aún no han trascendido de manera oficial los motivos mecánicos, climáticos o humanos que llevaron a la pérdida de control del rodado, la magnitud del tumbo obligó a priorizar de inmediato la integridad física de sus ocupantes.

La mujer que se encontraba al volante de la Citroën Berlingo recibió las primeras atenciones de contención y evaluación primaria en el lugar por parte de los profesionales de la salud llegados desde El Calafate. Acto seguido, fue inmovilizada y trasladada a bordo de una ambulancia hacia el Hospital de Alta Complejidad SAMIC de la villa turística, donde ingresó al sector de guardia para ser sometida a una exhaustiva revisión médica. De acuerdo con la información recabada por este medio, los estudios clínicos descartaron traumatismos internos o complicaciones de gravedad, constatándose afortunadamente que la conductora presentaba únicamente lesiones leves de carácter superficial.

Por su parte, la mujer que viajaba en calidad de acompañante resultó ilesa tras el impacto y decidió permanecer en el lugar del siniestro junto al vehículo siniestrado, aguardando la realización de las pericias accidentológicas de rigor y las tareas posteriores de remoción de la unidad para liberar por completo la zona de banquina. Ambas viajeras se desplazaban en sentido norte con rumbo hacia la localidad de El Chaltén al momento de producirse el inesperado percance vial.