Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Una nueva mañana marcada por las bajas temperaturas dejó como saldo un accidente de tránsito en El Calafate. Un auto volcó sobre el acceso al Aeropuerto Internacional luego de que su conductor perdiera el control del vehículo a causa de la escarcha acumulada sobre la calzada, una situación frecuente durante el invierno santacruceño que obliga a extremar las precauciones al volante.

Según pudo saber La Opinión Austral, el hecho ocurrió alrededor de las 9:06 de este sábado y demandó la rápida intervención de personal de la División Cuartel Octava de Bomberos, que acudió al lugar para asistir a los ocupantes del rodado y garantizar las condiciones de seguridad en la zona.

De acuerdo con la información brindada por las autoridades, el vehículo involucrado fue un Ford Ka que circulaba por el camino de acceso al Aeropuerto Internacional de El Calafate.

Por causas vinculadas a las condiciones de la calzada, el conductor perdió el dominio del automóvil al transitar sobre un sector con abundante escarcha. La maniobra derivó en un vuelco tipo campana, dejando el vehículo con importantes daños materiales.

A pesar de la violencia del siniestro, ambos ocupantes lograron salir con vida del habitáculo.

Tras arribar al lugar, los bomberos constataron que los dos ocupantes presentaban lesiones de carácter leve. Según pudo saber La Opinión Austral, como medida preventiva, ambos fueron trasladados al hospital local para recibir una evaluación médica más completa y descartar lesiones de mayor gravedad.

Mientras tanto, el personal del Cuartel 8° llevó adelante las tareas de seguridad sobre el vehículo siniestrado, procediendo a desconectar la batería para evitar posibles cortocircuitos o riesgos eléctricos derivados del vuelco.

El operativo se desarrolló de manera coordinada junto con efectivos de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), que colaboraron en el resguardo del sector hasta la finalización de las tareas. La intervención concluyó alrededor de las 9:40, cuando la dotación de bomberos regresó a su base sin registrarse mayores novedades.