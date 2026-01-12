Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Desde Parque Nacional Los Glaciares informaron que el estado por sectores se encuentra circunscripto detenido. La vegetación afectada durante la semana que duró el incendio en la zona norte del parque fue pastizal, arbustal y bosque nativo alcanzando las 704 hectáreas.

El PN Los Glaciares, declarado Sitio de Patrimonio Mundial por la UNESCO en 1981, conserva más de 726 mil hectáreas de las ecorregiones Bosques Patagónicos y Estepa Patagónica.

Este lunes, ingresaron un total de 12 combatientes transportados por medios terrestres, distribuidos en dos grupos de trabajo a cargo de Administración de Parques Nacionales (APN) y con cuatro integrantes del GAPIF, para realizar recorridas e identificación y control de posibles puntos calientes avanzando hacia la cabeza del incendio. En tanto, una cuadrilla de seis combatientes a cargo de APN se desplazaron hacia el sector del cañadón, donde trabajan realizando tareas de afianzamiento de los puntos calientes identificados el día anterior, asegurando la zona.

El personal afectado este lunes fue de 21 personas, entre combatientes y personal que prestó apoyo desde la logística, radio estación, guardaparques y Agencia Federal de Emergencias.

Los recursos afectados durante la jornada fueron tres camionetas.