Una docena de canes, que aparentemente seguían a una perra en celo, fueron divisados este miércoles sobre la ruta provincial 41 que conduce a Lago del Desierto, en un tramo comprendido dentro de la zona norte del Parque Nacional Los Glaciares.

El punto donde fueron localizados se encuentra a unos 7 km de El Chaltén, en la zona del Cerro Polo, un sector extremadamente sensible y de permanente monitoreo debido a la presencia del huemul, especie emblemática del área protegida y en peligro de extinción.

El ingreso de mascotas está prohibido en parques con el propósito de preservar la fauna nativa y garantizar el disfrute de todos los visitantes. Su presencia provoca cambios en la conducta, la distribución y el movimiento natural de los animales silvestres, pudiendo perseguirlos, acosarlos, herirlos, ahuyentarlos o capturarlos, además de transmitirles enfermedades. Además, los ladridos, heces, orín y otras maneras de marcar territorio molestan especialmente a la fauna. Incluso después de ser retiradas, las mascotas dejan rastros y olores persistentes en el ambiente, esto hace que las especies eviten esos sitios de nidificación o cría, afectando directamente su éxito reproductivo.

En este marco, remarcaron la importancia de la responsabilidad de vecinos y visitantes, respetando las normas que garantizan la conservación de la fauna silvestre.