El exgobernador y fundador de El Chaltén, Arturo Puricelli, participó del acto por el 40° Aniversario de la localidad.

Durante su alocución, Puricelli se dirigió a los presentes y destacó en primera instancia la posibilidad de estar en un lugar que dejó de ser un sueño para convertirse en una realidad.

Recordó a “Daniel Rodríguez, José Tapia, el ‘Negro’ Sánchez, Esquivel, Batarev, Saeta, el ‘Negro’ de Guevara, Marcial Cané, quien recién llegaba a formar parte del equipo de LU 14 que transmitió el acto de fundación en vivo y en directo, y que hoy hizo lo mismo. Fue como decía el ministro Jaime Álvarez, un desafío que necesitaba fundamentalmente coraje para llevarse adelante. Entendimos que podía ser posible y que era necesario hacerlo”, remarcó.

Consideró que la fundación era necesaria por razones geopolíticas en el marco del Tratado de Paz y Amistad. “Uno de cuyos artículos preveía que los laudos podían ser revisados y el laudo sobre el Lago del Desierto. que Argentina había ganado. iba a ser objeto de revisión en 1991, cosa que sucedió y ya teníamos este pueblo aportando la soberanía”, repasó.

“En este día lo que quiero es reconocer a todos aquellos hombres y mujeres que creyeron en la posibilidad de que esto sea un pueblo próspero como lo es hoy, ellos son realmente los forjadores de El Chaltén actual, quienes circunstancialmente visualizamos la necesidad de que podía haber un pueblo acá”, añadió.

Por otra parte, Puricelli reconoció la labor del actual intendente y el rol del Gobierno Provincial para solucionar la demanda habitacional y la ampliación del ejido urbano.

“Con la voluntad del gobernador Vidal, de su equipo de trabajo encabezado por su jefe de Gabinete, Daniel Álvarez, que también está comprometido, seguramente lo van a conseguir. Es el esfuerzo, la tenacidad, la raíz profunda en su tierra que tienen los hombres y mujeres de este pueblo, lo que los cimienta y por eso van a encontrar las respuestas a sus necesidades”, subrayó.