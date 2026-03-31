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El director de fotografía y filmmaker Axel Sayago logró un registro único en la Patagonia al capturar imágenes excepcionales de dos huemules en El Chaltén, uno de los destinos naturales más emblemáticos del sur argentino.

Sayago, fundador de la productora audiovisual EOT Creative, se dedica a recorrer distintos rincones del mundo documentando la esencia de la naturaleza. En esta oportunidad, compartió en sus redes sociales un video que rápidamente generó repercusión por la belleza de la escena.

En la publicación, el filmmaker expresó la emoción detrás del momento vivido: “Después de muchos años recorriendo la Patagonia al fin tengo la suerte de poder ver y filmar al huemul, una especie única en peligro de extinción”.

El encuentro se dio en plena naturaleza, con dos huemules silvestres que se movían con tranquilidad cerca de un río, lo que permitió captar una escena poco frecuente. “Realmente soy un afortunado de poder tener este registro, no me lo voy a olvidar jamás”, agregó.

El huemul es una de las especies más emblemáticas y a la vez más amenazadas de la región. Se trata de un ciervo autóctono de la Patagonia argentina y chilena, cuya población en estado salvaje no supera los 1.500 ejemplares. Esta situación lo convierte en un símbolo de la conservación y en una prioridad para organismos ambientales.

El registro de Sayago no solo destaca por su calidad audiovisual, sino también por su valor documental, ya que cada avistaje de huemules representa una oportunidad clave para generar conciencia sobre la protección de la biodiversidad en la región.