Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Bajo un escenario de fuertes vientos, las Divisiones Cuartel 7° y 17° de la Policía de la Provincia debieron desplegar este lunes sendos operativos preventivos para contener situaciones de riesgo extremo provocadas por el desprendimiento de cubiertas metálicas en las localidades de Puerto Santa Cruz y El Chaltén.

La fuerza desatada de los elementos comenzó a hacerse sentir desde las primeras horas de la jornada, obligando a los centros de monitoreo y guardias de bomberos a mantenerse en máxima alerta ante la recepción de llamados desesperados por parte de vecinos que veían cómo sus techos comenzaban a ceder ante la presión del viento. La rapidez en la toma de decisiones y la pericia técnica del personal especializado resultaron determinantes para evitar que lo que empezó como un daño material menor se transformara en una tragedia sobre la vía pública.

El primer despliegue temporal y operativo tuvo como epicentro a la localidad costera de Puerto Santa Cruz. Allí, los efectivos adscritos a la División Cuartel 7° debieron acudir con urgencia en la franja horaria comprendida entre las 13:54 y las 14:23 horas del lunes ante una llamada de auxilio proveniente de una finca situada sobre la calle Saturnino García sin número.

Según pudo saber La Opinión Austral, en el lugar, las ráfagas habían provocado el levantamiento y el peligroso desprendimiento de la primera fila de chapas de la cumbrera, dejando la estructura vulnerable a una voladura total que habría afectado a las viviendas linderas. Con un profesionalismo a toda prueba, los rescatistas desplegaron una escalera de doble tramo para alcanzar la altura afectada, procediendo a asegurar las tiras metálicas mediante la colocación estratégica de contrapesos y firmes riendas de alambre que neutralizaron la oscilación provocada por el viento.

Casi en simultáneo, en el corazón cordillerano de la provincia, la bravura del clima patagónico golpeaba con idéntica intensidad en El Chaltén. Entre las 13:45 y las 15:10 horas del mismo lunes, el personal de la División Cuartel 17° debió movilizar sus unidades hacia la calle Río de las Vueltas sin número, donde un galpón de la zona presentaba serios inconvenientes estructurales debido a la elevación de las chapas de su techo. Ante el inminente peligro de que las planchas de zinc se convirtieran en proyectiles descontrolados por el aire, los bomberos montaron un operativo de altura utilizando una escalera extensible. Mediante el ascenso controlado y el empleo de un atornillador estructural, los efectivos fijaron de manera directa las chapas a los tirantes de madera, conjurando de cuajo el riesgo de colapso.

Ambas intervenciones concluyeron con un balance sumamente positivo, destacándose que en las dos localidades se logró el objetivo principal: fijar las estructuras y neutralizar los riesgos latentes, resguardando tanto la integridad de las propiedades damnificadas como la seguridad de los transeúntes ocasionales. Tras finalizar las labores de aseguramiento y verificar que no existieran otros puntos vulnerables en las inmediaciones, las dotaciones retornaron a sus respectivas bases operativas sin registrar novedad alguna en cuanto al personal ni al material utilizado.