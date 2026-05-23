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Un principio de incendio obligó a desplegar un rápido operativo de emergencia en una vivienda familiar ubicada sobre la calle Los Charitos al 80 de la ciudad de El Chaltén. La intervención oportuna de los bomberos evitó que las llamas avanzaran sobre toda la estructura y terminaran provocando una tragedia mayor en una localidad donde las bajas temperaturas y las construcciones de material ligero representan un riesgo adicional ante cualquier foco ígneo.

Según pudo saber La Opinión Austral, el hecho ocurrió cerca de las 00:30 horas, cuando una residente alertó a las autoridades sobre la presencia de fuego en el interior de la vivienda. De inmediato, una dotación de la División Cuartel 17° partió hacia el lugar a bordo de unidades de ataque rápido y autobomba, bajo la supervisión del jefe de dependencia.

Al arribar al domicilio, los efectivos constataron que el foco ígneo se encontraba concentrado dentro de una de las paredes linderas al sector del baño. La situación generaba preocupación debido a las características constructivas del inmueble, levantado con materiales ligeros, altamente vulnerables a la propagación del fuego.

Con rapidez y precisión, los bomberos desplegaron una línea devanadera desde el interior de la casa para atacar directamente las llamas, mientras que en simultáneo montaron una línea de ataque de 38 milímetros desde el exterior. El objetivo era impedir que el incendio avanzara hacia otros ambientes y garantizar el enfriamiento de las superficies comprometidas.

Fuentes vinculadas al operativo señalaron que la coordinación de tareas fue clave para controlar la situación en pocos minutos. Como medida preventiva y priorizando la seguridad de los ocupantes, el personal dispuso la evacuación total de la vivienda. Posteriormente, se determinó que el inmueble permanecerá deshabitado de manera temporal hasta que especialistas certifiquen que las condiciones estructurales y edilicias son seguras para volver a habitarlo.

En paralelo, una joven de 23 años y su hija de apenas un año fueron trasladadas al hospital local para realizar controles médicos preventivos. Si bien no trascendió que hayan sufrido lesiones de gravedad, la asistencia sanitaria se realizó para descartar complicaciones derivadas de la inhalación de humo o del estrés ocasionado por el episodio.

El operativo concluyó luego de las tareas de enfriamiento y verificación de riesgos, tras lo cual la dotación regresó al cuartel sin registrarse novedades entre el personal interviniente.