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La tranquilidad habitual de la mañana en las inmediaciones del Lago del Desierto se vio alterada este jueves por un accidente de tránsito que movilizó a bomberos, policías y personal sanitario de El Chaltén, en un operativo que incluyó tareas de rescate, asistencia médica y prevención de riesgos sobre la calzada.

Según pudo saber La Opinión Austral, el siniestro ocurrió cerca de las 9:35 horas y tuvo como protagonistas a un Chevrolet Astra y una Toyota Hilux, cuyos ocupantes debieron ser asistidos por personal de emergencia en uno de los sectores más transitados de la zona cordillerana santacruceña.

La alerta generó la inmediata salida de móviles pertenecientes a la División Cuartel 17ma., que desplegó hacia el lugar tanto la unidad de rescate M-1142 como el móvil de ataque rápido.Al arribar a la escena, los efectivos constataron la colisión entre ambos vehículos y comenzaron rápidamente a coordinar las tareas de asistencia junto a personal policial que ya se encontraba trabajando en el lugar.

Según pudo saber este diario, uno de los momentos más delicados del operativo fue la atención de un hombre que presentaba dolencias producto del impacto y requería estabilización inmediata para evitar complicaciones mayores.

Según se informó oficialmente, el personal de bomberos se acopló a las maniobras de primeros auxilios iniciadas por el escribiente Diego Domínguez, quien había comenzado con la asistencia primaria hasta la llegada de los equipos especializados. Posteriormente, los rescatistas realizaron tareas de inmovilización y estabilización de la víctima para permitir su traslado seguro en ambulancia hacia el puesto sanitario local.

El operativo contó además con la presencia de personal de la comisaría local, que colaboró en el resguardo de la escena y la coordinación general del procedimiento mientras se realizaban las tareas sanitarias y preventivas.