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Una rápida intervención preventiva protagonizó este martes personal de la División Cuartel 17° de El Chaltén luego de registrarse un accidente vehicular sobre la Ruta Provincial N° 41, uno de los caminos más transitados por turistas y residentes que recorren la zona cordillerana santacruceña.

El operativo se desarrolló durante las primeras horas de la mañana, a unos 50 kilómetros de la localidad, donde un automóvil Chevrolet Spin sufrió un despiste tras perder el control mientras circulaba por el sector. A pesar del impacto y de las condiciones propias de la ruta, no hubo que lamentar víctimas de gravedad, aunque la situación generó una importante movilización de los equipos de emergencia.

De acuerdo a la información a la que tuvo acceso La Opinión Austral, a través de fuentes consultadas, se pudo saber que el requerimiento ingresó alrededor de las 08:24 horas, momento en que una dotación de bomberos partió hacia el lugar a bordo de la unidad operativa 1142. La respuesta fue inmediata, en un contexto donde las condiciones climáticas y el estado de los caminos de montaña suelen exigir máxima precaución al volante.

Los equipos de emergencia en el lugar del suceso. FOTO: POLICÍA SANTA CRUZ

Al arribar al sitio del incidente, los efectivos constataron que el vehículo se encontraba detenido sobre sus propios ejes en la banquina, luego del despiste. Los ocupantes habían logrado salir por sus propios medios antes de la llegada de la asistencia y posteriormente fueron trasladados en un vehículo particular hacia el puesto sanitario local para recibir controles médicos preventivos.

Si bien no se reportaron lesiones de gravedad, el protocolo de actuación se activó de igual manera para garantizar la seguridad integral de la escena y evitar riesgos posteriores. En ese marco, el personal bomberil realizó una inspección completa tanto del automóvil como del terreno circundante.

Una de las principales tareas consistió en verificar que no existieran pérdidas de combustible u otros fluidos sobre la calzada, una situación que podría haber generado nuevos peligros para otros conductores que transitaran por el lugar. Luego, utilizando una herramienta de zapa técnica conocida como barreta Hooligan, los efectivos procedieron a desconectar la batería del rodado para neutralizar cualquier posibilidad de cortocircuito o principio de incendio.

El procedimiento se extendió durante gran parte de la mañana y permitió asegurar completamente el sector antes de que la dotación retornara a la base. De acuerdo con la información oficial, el operativo concluyó cerca de las 10:06 horas sin registrarse inconvenientes para el personal interviniente ni daños en el material logístico utilizado.