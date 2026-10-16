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Servicios Públicos Sociedad del Estado (SPSE) solicitó a los vecinos de El Chaltén extremar los cuidados en el consumo de agua potable, debido a trabajos de reparación que se llevan adelante en la red de abastecimiento de la localidad.

Según informó la empresa provincial, se detectó una rotura en la cañería de impulsión que conecta los pozos N.º 7 y N.º 9. Ante esta situación, ambas unidades fueron puestas temporalmente fuera de servicio para permitir que el personal operativo realice las intervenciones necesarias y avance con las tareas de reparación.

Desde SPSE señalaron que, mientras duren los trabajos, el suministro de agua potable en El Chaltén continuará a través de los pozos restantes que integran el sistema.

No obstante, la salida temporal de funcionamiento de los pozos 7 y 9 representa una disminución en la capacidad de abastecimiento y, en consecuencia, reduce el volumen total de agua disponible para la red de distribución.

Solicitan un uso responsable del agua potable

Ante este escenario, SPSE pidió a la comunidad de El Chaltén extremar las medidas de cuidado y evitar el consumo innecesario de agua mientras se desarrollan las reparaciones.

La colaboración de los vecinos resulta fundamental para administrar el recurso disponible durante la intervención y contribuir a sostener el abastecimiento en la localidad.