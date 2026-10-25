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Dos jóvenes turistas rionegrinas que se dirigían hacia la pintoresca localidad de El Chaltén protagonizaron un violento despiste y posterior vuelco a bordo de su vehículo sobre la traza de la Ruta Provincial N° 41, a unos 40 kilómetros del casco urbano de la villa turística.

Según pudo saber La Opinión Austral, el hecho se registró cuando las viajeras, de 35 y 33 años de edad, transitaban la arteria provincial a bordo de un automóvil Renault Kwid. Por razones que se intentan precisar mediante las actuaciones de rigor, la conductora del rodado perdió el control de la unidad tras deslizarse involuntariamente hacia el sector de la banquina. La maniobra abrupta provocó que el vehículo se desestabilizara, saliera despedido de su trayectoria original y terminara dando tumbos a un costado del camino.

A raíz del impacto y la violencia de los vuelcos, el automóvil sufrió importantes destrozos materiales en su estructura y carrocería. Sin embargo, y a pesar del estado en el que quedó el rodado, la fortuna estuvo del lado de sus ocupantes: ambas mujeres lograron salir del habitáculo por sus propios medios antes de la llegada de los servicios de emergencia.

Tras la alerta recibida sobre el sector de la ruta, personal policial y sanitario acudió de inmediato al lugar para brindar los primeros auxilios. Las dos turistas fueron estabilizadas y trasladadas de urgencia hacia el puesto sanitario de El Chaltén con el propósito de llevar a cabo una evaluación médica exhaustiva. Una vez examinadas por el cuerpo profesional del centro de salud, se constató que afortunadamente presentaban lesiones de carácter leve, principalmente politraumatismos por los golpes y cortes menores en las manos, encontrándose ambas fuera de cualquier tipo de peligro.

Un dato particular resaltado por los peritos y efectivos que intervinieron en la traza vial es que el accidente ocurrió durante un día con óptimas condiciones meteorológicas en la zona cordillerana. Al momento en que el rodado mordió la banquina no se registraban las habituales ráfagas de viento patagónico ni precipitaciones u otros factores climáticos adversos que pudieran haber alterado la calzada o dificultado la visibilidad de la conductora.