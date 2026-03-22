Un importante operativo de rescate se desplegó en una zona remota del macizo del Cerro Torre, en inmediaciones de El Chaltén, luego de que un escalador sufriera una grave lesión en medio de una ascensión. La emergencia movilizó a 34 rescatistas y demandó más de 24 horas de trabajo en condiciones extremas de alta montaña.

El accidente se produjo en la Aguja Standhardt, formación que integra el macizo del Cerro Torre y es reconocida por su exigencia técnica. Según informaron desde Parque Nacional los Glaciares, el escalador sufrió una caída durante el primer largo de la vía, lo que le provocó una lesión inestable en uno de sus tobillos, impidiéndole continuar por sus propios medios.

El alerta fue recibido el viernes por la tarde por la Subcentral de Incendios, Comunicaciones y Emergencias (ICE) de la Zona Norte, a través de un dispositivo satelital. El deportista se encontraba acompañado por dos compañeros de cordada, quienes lograron asistirlo tras la caída. Con gran esfuerzo, descendieron de la pared y atravesaron el glaciar hasta el vivac Noruegos, donde pasaron la noche en condiciones precarias mientras aguardaban la llegada de los rescatistas.

El momento del rescate. Foto: Parque Nacional Los Glaciares.

A partir de ese momento, se activó un operativo conjunto entre la Comisión de Auxilio de El Chaltén, efectivos de Gendarmería Nacional Argentina y personal del Parque Nacional Los Glaciares, quienes evaluaron la situación y definieron la estrategia más adecuada para acceder al lugar del accidente y evacuar al herido.

Un rescate técnico en condiciones extremas

El despliegue comenzó esa misma tarde, cuando un primer grupo de avanzada partió alrededor de las 16:15 hacia la zona del accidente. Tras varias horas de marcha en terreno glaciar, los rescatistas arribaron cerca de la medianoche a Niponino, donde hicieron una pausa antes de retomar el ascenso a las 4 de la madrugada. Finalmente, lograron contactar al grupo de escaladores, brindar atención al herido y estabilizar su lesión para iniciar el descenso.

El operativo se desarrolló en distintas fases simultáneas, con equipos distribuidos estratégicamente para garantizar el traslado seguro del paciente. Luego del descenso inicial hasta Niponino, el escalador fue transportado en camilla a través del glaciar hasta la Laguna Torre, en una de las etapas más exigentes por las características del terreno. Posteriormente, fue cruzado en bote por la laguna y, una vez en la otra orilla, continuó el traslado por sendero hasta la cabecera, donde aguardaba una ambulancia.

La evacuación concluyó el sábado alrededor de las 20 horas, momento en el que el herido fue trasladado al puesto sanitario de El Chaltén para recibir atención médica. Al cierre del operativo, algunos de los equipos aún continuaban descendiendo desde la montaña.