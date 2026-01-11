Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El incendio en Cerro Huemul, en la zona norte del Parque Nacional Los Glaciares, cumplió una semana. Según informó el Gobierno provincial, fue declarado circunscripto. Mientras casi un centenar de personas trabajan en el lugar, se conoció oficialmente que la cantidad de hectáreas afectadas por el incendio fue de alrededor de 700. El foco había sido advertido en la mañana del domingo 4 en cercanías de la tirolesa del río Túnel inferior y afectó a pastizales, arbustales y bosque nativo.

El incendio afecta a pastizales, arbustales y bosque nativo.

Este sábado ingresaron 53 combatientes transportados vía aérea al sector medio del incendio, distribuidos en dos grupos de trabajo a cargo de Administración de Parques Nacionales (APN) y Consejo Agrario Provincial (CAP), y una cuadrilla de siete a cargo de APN se desplazó vía terrestre al sector Cañadón, donde trabaja en puntos calientes.

Cinco medios aéreos, entre ellos un helicóptero del Ejército, están afectados al operativo.

En tanto, un equipo de 12 brigadistas fue trasladado mediante embarcación para trabajar hacia la cola y la cabeza del incendio. En total, el personal afectado fue de 96 personas, 53 a la línea y 43 de apoyo afectadas al incendio. Además, son 16 los recursos afectados al incendio: tres camionetas y un minibús de APN, cinco camionetas, dos camionetas del CAP y una de Gendarmería Nacional; un camión cisterna del Ejército Argentino y uno de Gendarmería Nacional, y una carpa sanitaria del CAP. Además, hay cinco medios aéreos afectados al incendio: AT (AFE), un Bell UH1H Helicóptero, un B3 helicóptero, un Augusta helicóptero y un Cessna 182.

Este sábado, 53 combatientes fueron transportados al sector medio del incendio.

Reunión de Administración de Parques Nacionales y Consejo Agrario Provincial.

Desde el comando del operativo se explicó que la condición de incendio circunscripto implica que todas las tareas sobre la circunferencia del fuego ya fueron completadas y que los humos que puedan observarse permanecen dentro del área previamente quemada, sin riesgo de propagación hacia sectores no afectados. En este contexto, se destacó que fue decisiva la intervención de las brigadas enviadas por el Gobierno provincial la semana pasada, que reforzaron el operativo en el territorio junto al gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal, fortaleciendo las tareas de combate, control y aseguramiento del perímetro en articulación con Parques Nacionales y los demás organismos intervinientes.