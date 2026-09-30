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En el marco de constante entrenamiento y prevención, El Chaltén fue escenario durante la tarde de este martes de un riguroso operativo de entrenamiento: un simulacro de incendio desplegado en el complejo hotelero Chaltén Suites, diseñado para medir la capacidad de respuesta, la coordinación interinstitucional y la efectividad de las maniobras de evacuación en caso de un siniestro real.

El ejercicio se puso en marcha tras la recepción de un llamado de alerta en la dependencia de la División Cuartel 17° de Bomberos, la cual activó de inmediato el protocolo de emergencia frente a la hipótesis de un foco ígneo declarado en el sector de la cocina del establecimiento. La llamada de aviso marcó el inicio formal del cronómetro para evaluar la celeridad del personal bomberil y las fuerzas de seguridad locales desde el primer instante de la alarma.

El despliegue operativo en el lugar se extendió entre las 16:50 y las 17:17 horas, abarcando poco menos de media hora de intensas maniobras tácticas. Apenas arribadas las dotaciones al complejo hotelero, los efectivos procedieron al armado y despliegue preventivo de una línea de ataque equipada con lanza Viper, dispositivo de alta precisión utilizado para el combate y control directo de las llamas en espacios cerrados de gran concurrencia.

En paralelo a la llegada de las autobombas, se ejecutó de forma impecable el protocolo de evacuación total del personal que se encontraba trabajando dentro de las instalaciones. Asimismo, como parte fundamental de las pautas de seguridad industrial frente a emergencias en áreas gastronómicas y de calderas, se llevó a cabo el corte preventivo de los suministros de gas y energía eléctrica para neutralizar cualquier factor potencial de riesgo o propagación del fuego.

La efectividad del procedimiento se sustentó en un aceitado trabajo de articulación conjunta entre los bomberos de la División Cuartel 17°, los efectivos de la Comisaría de El Chaltén y el equipo profesional del área de Higiene y Seguridad del propio hotel Chaltén Suites.