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Un cachorro de puma fue rescatado en las últimas horas luego de ser hallado solo en un complejo turístico ubicado sobre el camino hacia Lago del Desierto, a unos 15 kilómetros de El Chaltén.

El animal fue encontrado por personal del establecimiento, que advirtió su presencia en el predio sin rastros de la madre en las inmediaciones. La situación generó preocupación inmediata, por lo que se dio aviso a las autoridades competentes para activar el protocolo correspondiente.

Tras la alerta, intervino personal especializado en fauna silvestre, que se acercó al lugar para evaluar el estado del ejemplar. Según se informó, el cachorro se encontraba en buen estado general de salud, aunque visiblemente desorientado y expuesto por encontrarse solo.

Luego de realizar las tareas de contención y evaluación, se resolvió trasladarlo a una zona segura, alejada de la circulación de personas y vehículos, con el objetivo de garantizar su bienestar y favorecer su reinserción en el hábitat natural.

El operativo se llevó adelante siguiendo los protocolos establecidos para este tipo de casos, priorizando minimizar el estrés del animal y reducir cualquier riesgo para su supervivencia.

Desde las autoridades recordaron la importancia de no acercarse, tocar ni intentar alimentar a animales silvestres en situaciones similares. Además, remarcaron que ante cualquier hallazgo de fauna autóctona lo recomendable es dar aviso inmediato a organismos especializados.

La aparición del cachorro generó sorpresa entre vecinos y turistas, especialmente por tratarse de una zona donde la presencia de fauna silvestre forma parte del ecosistema natural y del entorno característico de la región cordillerana de Santa Cruz.