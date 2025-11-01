Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Hace unos días, un huemul fue visto cerca de El Chaltén. Se trata de una situación de alto riesgo, especialmente en esta época en que los huemules juveniles están siendo expulsados de su grupo familiar, buscando nuevos territorios y acercándose a zonas donde la amenaza es máxima ante la presencia de perros sueltos.

El Parque Nacional Los Glaciares es el hogar del huemul, el ciervo andino patagónico, una especie en peligro de extinción. En este marco, solicitan a los vecinos el compromiso en el respeto a las normas del parque nacional y también las del Municipio de El Chaltén.

Los vecinos que tienen perros deben garantizar que tengan sus predios cercados así no deambulan por los alrededores. Y si los pasean por el pueblo, deben hacerlo con correa, como establece la ordenanza municipal.

Enfatizaron en la importancia de que el perro no ingrese al parque. Si está suelto, es posible que siga a otros perros o también a turistas. Su presencia es un factor de alto riesgo para especies como el huemul, pudiendo atacarlo o transmitirle enfermedades.

Ante la presencia de un huemul en cercanías al pueblo, solicitan no acercarse y dar aviso a Parques Nacionales Los Glaciares (Zona Norte) para que puedan monitorear y asistir al animal de forma segura. Las vías de comunicación son el (02962) 493004 de la Seccional Lago Viedma-Zona Norte PNLG, el correo electrónico pnlgzonanorte@apn.gob.ar o las redes sociales institucionales.