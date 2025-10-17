Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La comunidad de Chajarí, en la provincia de Entre Ríos, atraviesa horas de profundo dolor e incredulidad tras confirmarse la muerte de Agustín Fresco, un médico de 36 años que perdió la vida en un accidente ocurrido en la zona norte del Parque Nacional Los Glaciares. La noticia, que rápidamente se difundió entre familiares, colegas y vecinos, golpeó con fuerza a una familia muy querida y respetada en la ciudad entrerriana.

Agustín era hijo de un reconocido médico y de una docente muy apreciada en la comunidad. Nacido en 1989, había demostrado desde joven una profunda vocación de servicio que lo llevó a estudiar Medicina en la ciudad de Rosario, donde se especializó en Clínica Médica y Endocrinología. Su desempeño profesional lo llevó a trabajar en tres instituciones de renombre: el Hospital Italiano Centro, el Sanatorio Plaza y el Sanatorio Aliare. Desde este último centro de salud, se emitió un comunicado en el que se lo recordó como un profesional comprometido, solidario y de una gran calidad humana, muy querido tanto por sus pacientes como por sus colegas.

Además de su destacada trayectoria médica, Agustín era conocido por su espíritu aventurero y su amor por la naturaleza. Disfrutaba de las actividades al aire libre, especialmente el trekking, que lo había llevado a recorrer distintos paisajes de la Argentina. Fue precisamente en una de esas excursiones donde encontró un trágico final.

Según informaron fuentes del Parque Nacional Los Glaciares, el accidente ocurrió el jueves por la tarde en las cercanías del mirador Dos Cóndores, un punto panorámico ubicado en la zona norte del parque, a pocos kilómetros de El Chaltén. En circunstancias que aún se investigan, el médico cayó desde una altura aproximada de 40 metros, sufriendo lesiones que le provocaron la muerte en el acto.

El operativo de rescate fue encabezado por el Grupo de Alta Montaña de Gendarmería Nacional, con apoyo de personal de Parques Nacionales. Los rescatistas lograron recuperar el cuerpo y trasladarlo primero al puesto sanitario local, y posteriormente al Hospital SAMIC de El Calafate, donde se realizó la autopsia ordenada por las autoridades judiciales.

La muerte de Agustín Fresco también resonó en el ámbito deportivo: su hermana, Lucía “La Rusa” Fresco, es exintegrante de la selección argentina femenina de vóley, “Las Panteras”, y figura destacada del deporte nacional. Diversas instituciones deportivas y sociales de Chajarí expresaron su solidaridad con la familia, resaltando el ejemplo de dedicación y humildad que ambos hermanos representaron para su ciudad.