Un incendio forestal en la zona de cerro Huemul en el norte del Parque Nacional Los Glaciares continua activo y mantiene en alerta a las autoridades desde este domingo.

Desde Intendencia del PN Los Glaciares informaron que hasta las 15:00 de este lunes se han evacuado, desde Bahía de los Témpanos, a 40 personas que estaban acampando en la zona remota.

Asimismo, además de los equipos de brigadistas de la Administración Parques Nacionales y el Consejo Agrario Provincial (CAP), ya se encuentra operando en el lugar el avión hidrante del Servicio Nacional de Manejo del Fuego (SNMF).

El avión hidrante del SNMF ya se encuentra trabajando en el lugar.

Por otro lado, rectificaron la superficie afectada por el incendio, que sería de unas 140 hectáreas y no de 340 como informaron en la mañana de este lunes.

En este sentido, aclararon que el dato se va ajustando de manera diaria y, en este caso en particular, a partir de las imágenes satelitales obtenidas que varían en calidad. No se ha podido aún realizar un relevamiento de campo, puesto que el personal está abocado al combate del incendio.

El dato final de la superficie afectada se obtendrá una vez extinguido el fuego.