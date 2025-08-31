Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El Aeroclub “Walter D’Anna” de la localidad de El Chaltén fue blanco de un robo que golpea de lleno a la seguridad ambiental de la región. Desconocidos forzaron la puerta de la oficina de comunicaciones y se alzaron con equipos fundamentales para el sistema de recarga de aviones hidrantes, esenciales en la lucha contra incendios forestales. Entre lo sustraído se encuentran dos motobombas, una garrafa y una baliza magnética, con un botín valuado en aproximadamente 1.800.000 pesos.

De acuerdo a la información a la que tuvo acceso La Opinión Austral, a través de fuentes consultadas, se pudo saber que la institución, ubicada a unos 40 kilómetros al este de la localidad, entre la Ruta Provincial 41 y el Lago Viedma, había logrado adquirir el equipamiento gracias al esfuerzo solidario de la propia comunidad. Vecinos y vecinas de El Chaltén realizaron aportes monetarios que permitieron la compra de motobombas, 600 metros de caños de agua y un tanque australiano de 100.000 litros, elementos que conforman un sistema estratégico de recarga para aeronaves.

El presidente del aeroclub, Leonardo Wozniak, expresó su indignación y preocupación en diálogo con el portal de noticias de la zona Ahora Calafate: “Forzaron la puerta y se llevaron las dos motobombas que utilizamos para el sistema de recarga para aviones hidrantes de la lucha contra el fuego”. La magnitud del robo no se mide únicamente en términos económicos, sino en las graves consecuencias que implica para la capacidad operativa frente a emergencias ambientales.

La puerta forzada por los malvivientes. (FOTO: AHORA CALAFATE)

Este sistema ya había demostrado su importancia en enero de 2022, cuando fue utilizado para asistir a un avión hidrante que combatió el incendio en Bahía de los Témpanos, dentro del Parque Nacional Los Glaciares. Aquella experiencia confirmó la necesidad de contar con infraestructura local para responder con rapidez a los focos ígneos en una región de enorme valor ecológico y turístico.

La denuncia fue radicada ante la Comisaría Primera de El Chaltén, que constató la puerta forzada y el faltante de los elementos. Llamó la atención que en las inmediaciones no se hallaran huellas recientes de vehículos, lo que llevó a estimar que el robo podría haberse producido entre 10 y 14 días atrás, dado que hacía más de dos semanas que integrantes del aeroclub no visitaban el predio.

En un contexto en el que los incendios se multiplican cada verano en distintas provincias argentinas y el cambio climático intensifica las condiciones de riesgo, el robo al Aeroclub de El Chaltén golpea donde más duele: la capacidad de respuesta. La comunidad que hace apenas un par de años había logrado, con esfuerzo propio, dotar a la institución de herramientas vitales para proteger el patrimonio natural de la región, hoy se encuentra nuevamente despojada y expuesta.