Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Un procedimiento policial realizado durante la tarde del miércoles en la localidad de El Chaltén derivó en el secuestro de plantas de marihuana y en la intervención de la Justicia Federal, luego de que efectivos detectaran ejemplares compatibles con cannabis en una huerta domiciliaria ubicada dentro del asentamiento conocido como “23 de Abril”.

Según pudo saber La Opinión Austral, el operativo se desarrolló alrededor de las 16:00 horas, cuando personal de la Comisaría de El Chaltén llevaba adelante tareas de prevención y relevamiento en distintos sectores de la localidad. Durante ese recorrido, los uniformados ingresaron al asentamiento situado en inmediaciones de la calle Águila Mora y el Pasaje Los Álamos, frente a un sector cercano al Club de Hockey y la Agrupación Gaucha, una zona que además se encuentra en medio de un conflicto administrativo y judicial vinculado a la ocupación de tierras.

Según trascendió, mientras realizaban las recorridas habituales por el lugar, los efectivos observaron en el frente de una de las viviendas precarias una pequeña huerta domiciliaria donde se cultivaban distintas especies vegetales. A simple vista se trataba de un espacio utilizado para la producción de verduras y plantas destinadas al consumo familiar.

Sin embargo, al realizar una observación más detallada del terreno, los policías advirtieron la presencia de una planta que, por sus características morfológicas parecía ser de marihuana, lo que motivó la intervención inmediata para verificar la situación.

Ante esa sospecha, el personal policial procedió a entrevistar al propietario y ocupante del lugar, quien fue identificado como un hombre de 37 años, domiciliado en el lote 5 del asentamiento. Según pudo saber La Opinión Austral, se trata de un hermano de Estefanía Leyes, presidenta del Concejo Deliberante de El Chaltén.

Durante el diálogo con los efectivos, el hombre explicó que en el lugar “se encontraba cultivando distintas verduras para consumo propio dentro de la huerta” aseguró. No obstante, reconoció que una de las plantas señaladas por el personal policial correspondía efectivamente a una planta macho de marihuana, es decir que no produce cogollos y, por lo tanto, tampoco cannaboides.

De acuerdo con la información recabada en el lugar, el propio ocupante procedió voluntariamente a hacer entrega de dos plantas que se encontraban en el terreno, lo que permitió avanzar con las actuaciones correspondientes.

Tras constatar la situación, los efectivos dieron intervención a la Unidad Fiscal Federal con asiento en la ciudad de Río Gallegos. En ese marco tomó conocimiento del caso la auxiliar fiscal Patricia Ramallo, quien dispuso que se procediera al secuestro del material vegetal y a la realización de las diligencias correspondientes en el marco de la normativa vigente en materia de estupefacientes.