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Una situación tan particular como reveladora tuvo lugar en el corazón de Santa Cruz, donde un hombre que viajaba en bicicleta por distintas localidades del sur argentino fue detenido tras confirmarse que tenía un pedido de captura vigente emitido por la Justicia de Mendoza.

De acuerdo a la información a la que tuvo acceso La Opinión Austral, a través de fuentes consultadas y lo consignado por Señal Calafate, la detención se concretó gracias a la intervención del personal de la subcomisaría local, luego de un llamado telefónico que alertó sobre la presencia de dos hombres en un bar de la zona. Según indicó el responsable del comercio, ambos se encontraban en estado de somnolencia, no eran conocidos en el pueblo y se negaban a retirarse del lugar, lo que despertó sospechas en una comunidad donde la circulación de personas suele ser fácilmente identificable.

Ante la situación, los efectivos se dirigieron al establecimiento y procedieron a identificar a los individuos. Fue entonces cuando, al consultar los datos en los sistemas correspondientes, surgió que uno de ellos registraba un pedido de captura nacional vigente. La medida había sido dispuesta por la Fiscalía de Instrucción N° 20 de Mendoza, especializada en Robos, Hurtos Agravados y Sustracción de Automotores, lo que da cuenta de la gravedad de la causa en la que está involucrado.

El dato que más llamó la atención de los investigadores es que el hombre se desplazaba en bicicleta y había logrado recorrer distintos puntos del país sin ser detectado, incluso sorteando controles en su trayecto hacia el sur.

Una vez confirmada la identidad y la vigencia del pedido judicial, se dio inmediato aviso a la fiscalía mendocina, que ordenó la aprehensión del sujeto y su posterior detención, teniendo en cuenta que no contaba con domicilio en la provincia de Santa Cruz. En paralelo, se dispuso su traslado a esa jurisdicción, para lo cual se aguarda la llegada de una comisión policial que se hará cargo del procedimiento.

En las horas posteriores, el detenido fue trasladado a la subcomisaría de El Chaltén, donde permanece alojado bajo custodia, a la espera de ser llevado a Mendoza. La investigación continúa su curso, mientras se intentan reconstruir los movimientos del hombre durante su recorrido por la Patagonia.