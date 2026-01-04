Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Un conductor alcoholizado protagonizó un fuerte accidente durante la madrugada de este martes en la localidad de El Chaltén: chocó su camioneta contra varios vehículos que se encontraban estacionados. A pesar de la violencia del siniestro vial, no se registraron personas con lesiones de gravedad.

El hecho ocurrió alrededor de la 1:30 de la mañana, sobre calle Arrúa al 400, cuando una camioneta Toyota Hilux, conducida por un hombre de 36 años, colisionó en primer término contra un Toyota Etios que estaba detenido, con su conductor a bordo.

Tras el primer impacto, la camioneta continuó su marcha de manera descontrolada y terminó chocando contra otros vehículos estacionados en el sector. Entre ellos, una Toyota Hilux perteneciente a un turista uruguayo y, por rebote, una Mercedes Sprinter, que sufrió daños menores, detalló Ahora Calafate.

Según informó la Policía, el conductor que provocó el choque fue trasladado al puesto sanitario local para su evaluación médica, ya que presentaba evidentes signos de haber consumido alcohol. Afortunadamente, pese a los daños materiales, no hubo heridos de consideración.

En el lugar trabajó personal de Bomberos, que realizó el barrido de combustible y la desconexión de las baterías de los vehículos involucrados como medida preventiva. También intervino personal policial, que llevó adelante las actuaciones correspondientes para determinar las responsabilidades del hecho.

El siniestro vuelve a poner en foco la peligrosidad de conducir bajo los efectos del alcohol y la importancia de reforzar los controles viales para prevenir este tipo de incidentes en la localidad.