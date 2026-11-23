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Los equipos de auxilio de El Chaltén debieron desplegar un arduo y prolongado operativo de rescate en la emblemática senda que conduce hacia Laguna de los Tres, uno de los circuitos más emblemáticos pero también más demandantes de toda la zona norte del Parque Nacional Los Glaciares. En esta oportunidad, ocho rescatistas trabajaron de manera ininterrumpida durante más de siete horas para evacuar en camilla a una persona que sufrió una severa descompensación física derivada de una afección médica previa.

La secuencia de emergencia comenzó durante la tarde de este domingo. Según pudo saber La Opinión Austral, alrededor de las 16:00 horas, las autoridades del área protegida recibieron el aviso de alerta dando cuenta de que un caminante presentaba serias dificultades para continuar avanzando durante el exigente tramo de ascenso hacia la laguna. A diferencia de otros accidentes habituales en la montaña, en esta ocasión la persona no había protagonizado una caída ni sufrido una lesión traumática provocada por las irregularidades del terreno.

De acuerdo con el informe oficial difundido por el Parque Nacional Los Glaciares, el excursionista padecía una patología de base vinculada a un trastorno metabólico que, frente al esfuerzo sostenido de la trepada, le desencadenó intensos espasmos musculares acompañados de una marcada inflamación articular. Ese cuadro clínico lo dejó prácticamente inmovilizado en pleno sendero e imposibilitado de emprender el regreso por sus propios medios.

Ante la imposibilidad de que el paciente pudiera desplazarse caminando y teniendo en cuenta el descenso de la temperatura conforme caía la tarde en la cordillera, se activó de inmediato el protocolo de evacuación terrestre mediante camilla de rescate. Hasta el punto donde se encontraba el caminante se movilizó una patrulla integrada por seis brigadistas especializados de Parques Nacionales junto a dos efectivos de la Gendarmería Nacional Argentina.

El traslado en camilla a lo largo de los kilómetros de descenso, sorteando desniveles pronunciados, sectores rocosos y la oscuridad de la noche patagónica, demandó un enorme desgaste físico y una precisa coordinación técnica por parte de los ocho rescatistas. El operativo se extendió durante más de siete horas continuas, logrando finalmente arribar a la cabecera de la senda pasadas las 23:00 horas.

En el inicio del circuito aguardaba apostada una ambulancia del sistema público de salud provincial, en la cual el caminante fue inmediatamente embarcado y trasladado hacia el Puesto Sanitario de El Chaltén, donde recibió la atención médica y el seguimiento clínico correspondiente para estabilizar su cuadro.