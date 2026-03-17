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Un operativo de control de pesca realizado durante el fin de semana en la Reserva Provincial Lago del Desierto, en cercanías de El Chaltén, dejó al descubierto una serie de infracciones a la normativa vigente y derivó en el decomiso de ejemplares de salmón Chinook, una especie que genera creciente preocupación ambiental en Santa Cruz.

El procedimiento fue llevado adelante por el Consejo Agrario Provincial, delegación El Chaltén, en conjunto con efectivos de Gendarmería Nacional, en el marco de tareas de fiscalización destinadas a garantizar el uso responsable de los recursos naturales en una de las zonas más sensibles y visitadas del sur argentino.

Durante los controles, las autoridades detectaron diversas irregularidades vinculadas tanto a la actividad pesquera como al cumplimiento de las normas que regulan el uso de áreas protegidas. Como resultado, se labraron actas de infracción que ya fueron remitidas a las áreas correspondientes para la aplicación de sanciones, conforme a la legislación vigente.

Uno de los puntos centrales del operativo fue el decomiso de una cantidad significativa de salmón Chinook, una especie exótica originaria del Pacífico Norte que, en los últimos años, se ha expandido en distintos cursos de agua de la región patagónica, especialmente en el río de las Vueltas.

El atractivo de este pez radica en el tamaño de sus ejemplares, que pueden alcanzar entre 20 y 60 kilogramos, lo que lo convierte en un objetivo codiciado tanto para pescadores deportivos como para quienes buscan una explotación comercial. Sin embargo, su presencia no está exenta de controversias.

El crecimiento de la población de Chinook encendió alertas en el ámbito científico y ambiental debido a su impacto sobre los ecosistemas locales. Como especie exótica invasora, puede alterar el equilibrio de las especies autóctonas, competir por recursos y modificar dinámicas naturales en ríos y lagos de la provincia.

En ese contexto, la Legislatura de Santa Cruz sancionó en noviembre de 2025 una ley que declara al salmón Chinook como especie exótica invasora en todo el territorio provincial. La normativa busca controlar su expansión dentro de la cuenca del río Santa Cruz, incluyendo zonas estratégicas como El Chaltén, El Calafate y Piedra Buena.