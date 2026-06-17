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Alumnos y alumnas de El Chaltén realizarán su promesa de lealtad a la bandera por primera vez ante la presencia de un veterano de guerra de Malvinas.

En la oportunidad, según consignó Señal Calafate, el acto de la Escuela Primaria “Los Notros” contará con la participación del veterano Martín Aranibar, quien representa a la Asociación Centro de Veteranos “Soldado José Honorio Ortega”.

El acto contará con la presencia de un veterano en el marco de la ley provincial 3882, sancionada por la Cámara de Diputados de Santa Cruz, el 22 de agosto de 2024.

Qué dice la ley

La ley fue promulgada mediante el decreto 0991 del Poder Ejecutivo provincial el 13 de septiembre de 2024 y publicada en el Boletín Oficial el 15 de octubre del mismo año.

La norma establece que “en todo el ámbito de la provincia de Santa Cruz, el acto de Promesa de Lealtad a la Bandera, por parte de los alumnos de 4to. grado de cada institución educativa, sea tomada por nuestros Héroes de Malvinas, otorgándoles un rol preponderante, en esta solemne tradición, generando un gran reconocimiento y admiración”.

Cabe mencionar que en algunos establecimientos educativos de Río Gallegos, las promesas ya han sido tomadas por veteranos de guerra.