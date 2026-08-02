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Las intensas condiciones invernales que afectan a la cordillera santacruceña volvieron a poner a prueba el trabajo de los equipos de emergencia. Este domingo, una familia de cuatro integrantes debió ser asistida por personal de la División Cuartel 17° de Bomberos de El Chaltén luego de que la camioneta en la que viajaban quedara completamente inmovilizada por la acumulación de nieve sobre la Ruta Provincial N.º 41, a escasa distancia del ingreso a la localidad.

Según pudo saber La Opinión Austral, el operativo, que se desarrolló entre las 11:35 y las 12:50, permitió rescatar el vehículo y garantizar la seguridad de sus ocupantes, quienes no sufrieron lesiones pese a las adversas condiciones climáticas.

La intervención se produjo tras un requerimiento de asistencia recibido por las fuerzas de seguridad y Bomberos, que alertaba sobre un vehículo imposibilitado de continuar su marcha en uno de los sectores más comprometidos del camino.

Al arribar al lugar, la dotación constató que una camioneta Volkswagen Amarok había quedado detenida en una pendiente pronunciada, donde la importante acumulación de nieve sobre la calzada impedía cualquier intento de avanzar. En el interior del rodado permanecía una familia integrada por cuatro personas, que aguardaba la llegada de los rescatistas mientras las condiciones del terreno dificultaban cualquier maniobra.

Frente a ese escenario, el personal especializado evaluó la situación y desplegó un procedimiento destinado a liberar el vehículo sin generar riesgos para sus ocupantes ni para los propios efectivos.

Las tareas comenzaron con el despeje manual de la nieve acumulada alrededor de la camioneta utilizando palas, una labor indispensable para preparar el terreno antes de iniciar las maniobras de extracción. Una vez despejado el sector, los bomberos instalaron un sistema de lingas que permitió enganchar el vehículo y retirarlo cuidadosamente de la pendiente.