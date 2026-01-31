Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Alrededor de las 20:00 de este viernes, el Parque Nacional Los Glaciares recibió el aviso de una persona lesionada en laguna de los Tres. Se trataba de una mujer de 50 años con lesión inestable en un tobillo.

Hasta el lugar se trasladó un equipo conformado por siete brigadistas del parque y tres agentes de Gendarmería Nacional. El operativo finalizó a las 04:30.

Desde parques recordaron que los rescates de montaña se hacen a pie, por lo que demandan muchas horas y personal para brindar la asistencia y portar la camilla con lesionados, en descenso y por terrenos escarpados, lo que se vuelve aún más complejo en horarios nocturnos.