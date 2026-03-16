Una turista de 26 años debió ser asistida y evacuada este domingo luego de sufrir una caída mientras realizaba trekking en el Sendero Fitz Roy , dentro del Parque Nacional Los Glaciares , en cercanías de la localidad de El Chaltén.

Según informó oficialmente la administración del área protegida, el aviso de emergencia se recibió durante la tarde, alertando sobre una persona lesionada en inmediaciones de Laguna Sucia, en la zona norte del parque. La mujer presentaba una lesión inestable en uno de sus tobillos y un golpe en la cabeza, lo que obligó a desplegar un operativo de rescate en plena montaña.

El primer auxilio fue brindado por el campamentero del Camping Poincenot, quien se trasladó rápidamente hasta el lugar para asistir a la víctima. En simultáneo, desde la Seccional Lago Viedma partió un equipo conformado por siete brigadistas y un guardaparque, equipados para realizar la evacuación en terreno de alta dificultad .

La evacuación se realizó a pie mediante una camilla de montaña tipo Kong hasta el sector de El Pilar, debido a la complejidad del terreno.

Una vez estabilizada, la turista fue preparada para el descenso en una camilla de rescate tipo Kong. El traslado se realizó a pie por el sendero hasta el sector de El Pilar, donde aguardaba una ambulancia para continuar con la asistencia médica.

Posteriormente, la mujer fue derivada al puesto sanitario de El Chaltén, donde recibió atención profesional para evaluar su estado de salud y descartar complicaciones mayores .

Desde el Parque Nacional Los Glaciares recordaron la importancia de extremar las medidas de seguridad al realizar actividades de trekking en zonas de montaña, especialmente en senderos exigentes como los que conducen al área del Fitz Roy. Recomendaron informarse previamente sobre el estado de los caminos, llevar equipamiento adecuado y notificar los itinerarios antes de iniciar la caminata.

El Sendero Fitz Roy es uno de los circuitos más visitados de la Patagonia argentina y, si bien ofrece paisajes únicos, presenta tramos de dificultad elevada que requieren preparación física y precaución permanente