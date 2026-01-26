Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Un robo ocurrido en la madrugada en uno de los puntos más transitados de El Chaltén fue esclarecido en pocas horas gracias a un operativo policial que permitió recuperar la totalidad de la mercadería y el dinero sustraídos. El hecho, que tuvo como escenario un comercio de la avenida San Martín, dejó al descubierto una modalidad poco habitual en la villa turística: el botín había sido escondido dentro de una carpa en un camping de la localidad.

Según pudo saber La Opinión Austral, a través de fuentes consultadas y lo consignado por el portal de noticias Ahora Calafate, se pudo establecer que el episodio se registró entre las tres y las cinco de la mañana en el local “El Hornero”, ubicado al 500 de la arteria principal. La denuncia fue radicada cerca de las diez, cuando la propietaria tomó conocimiento de lo sucedido a partir del aviso de una empleada que, al presentarse a trabajar, advirtió que la puerta de acceso principal había sido violentada. Según se pudo reconstruir, el ingreso habría sido mediante el uso de un elemento contundente, tras lo cual el autor recorrió el interior del negocio y se llevó una importante cantidad de artículos y dinero en efectivo.

El listado de elementos sustraídos refleja el perfil del comercio, vinculado a productos regionales y de uso tradicional. Entre lo robado había cuchillos tipo campo con vaina, juegos de asador con funda, mates, billeteras, boinas, pañuelos, camisas, carteras de cuero, riñoneras, una funda de cuero animal de montura y recipientes metálicos tipo petaca, además de dinero en pesos, dólares y euros. Se trata de mercadería de valor tanto económico como simbólico en una localidad donde el turismo y la identidad patagónica conviven a diario.

El sospechoso tras ser detenido por las autoridades. FOTO: SEÑAL CALAFATE

A partir de las primeras actuaciones y tareas investigativas, el personal policial logró reunir indicios que condujeron a la identificación de un sospechoso. Se trata de un hombre de 34 años, oriundo de la provincia de Buenos Aires, que se encontraba acampando en un camping de la localidad. La información fue elevada al Juzgado de Instrucción y Penal Juvenil con asiento en El Calafate, que ordenó un allanamiento y requisa personal.

El procedimiento arrojó resultados altamente positivos. Dentro de la carpa que ocupaba el sospechoso se hallaron todos los elementos denunciados como sustraídos. La recuperación total del botín fue un dato clave para el avance de la causa y permitió que la mercadería fuera restituida a la propietaria del comercio, reduciendo el impacto económico del hecho.

Por disposición judicial, el hombre fijó domicilio y quedó a disposición de la Justicia mientras continúa el proceso.