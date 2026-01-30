Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Una vez controlado el incendio en la zona norte del Parque Nacional Los Glaciares, que se había iniciado el 4 de enero y se logró circunscribir en ocho días, se continuó con el monitoreo de la zona afectada y la evaluación de las variables meteorológicas previstas para el lugar.

En este sentido, el lunes 19 un guardaparque y dos brigadistas realizaron una recorrida por el lago Viedma en embarcación tipo semirrígido de la Administración de Parques Nacionales (APN), con el objetivo de visualizar y buscar signos de actividad y columnas de humo, siendo el resultado negativo.

En tanto, el martes 20 una cuadrilla de cinco brigadistas realizó una recorrida y guardia de ceniza en sectores de la cola y flanco izquierdo del incendio, en busca de puntos calientes y signos de actividad, también con resultado negativo.

El traslado hacia la cola del incendio se hizo por el lago, con embarcación de APN y un guardaparque como timonel. Al finalizar la jornada, se retiraron por la tirolesa del río Túnel para regresar a la Seccional lago Viedma.

El miércoles 21 de enero, se realizó una recorrida y guardia de ceniza en el sector de la cabeza, también con resultados negativos, con una cuadrilla formada por cuatro brigadistas que se dirigieron al sector por la tirolesa del río Túnel.

Finalmente, este miércoles, dos brigadistas realizaron la última recorrida y guardia de ceniza con el objetivo de determinar el lugar de inicio del incendio y también el control en el sector de la cabeza. En tanto, otro brigadista realizó vuelos con drone para obtener imágenes y buscar actividad y puntos calientes con la cámara térmica, siendo negativo el resultado.

Considerando que en las últimas dos semanas no se encontraron signos de actividad ni puntos calientes, pese a que las condiciones meteorológicas fueron favorables para que se reactivaran, desde el Parque Nacional Los Glaciares informaron que se determinó declarar extinguido el incendio.

De acuerdo a lo que explica la APN, los estados de un incendio son cinco:

Activo (fuera de control): El fuego se propaga libremente.

El fuego se propaga libremente. Detenido o contenido: La propagación se ha detenido en uno o más sectores.

La propagación se ha detenido en uno o más sectores. Circunscripto: Los trabajos abarcan todo el perímetro.

Los trabajos abarcan todo el perímetro. Controlado: Se ha establecido una línea de control. En este estado, el incendio no puede volver a los anteriores.

Se ha establecido una línea de control. En este estado, el incendio no puede volver a los anteriores. Extinguido: No hay signos de actividad.

Cabe recordar que la superficie afectada fue de 704 hectáreas alcanzado pastizal, arbustal y bosque nativo.

Claudio Vidal crítico con Parques Nacionales: “Mucha y demasiada burocracia”

Este jueves, durante la primera cosecha de avena producida en Estancia Alice, el gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal, criticó el accionar de la Administración de Parques Nacionales (APN) durante el incendio en la zona norte del Parque Nacional Los Glaciares.

En primer término, destacó el trabajo realizado a nivel local y provincial para contener el fuego. “El rápido accionar de todos los sectores permitió que el fuego no avance”, afirmó, y agradeció especialmente a los brigadistas, al intendente de El Chaltén y a los equipos provinciales que intervinieron en la emergencia.

Sin embargo, marcó fuertes diferencias con la actuación del organismo nacional. “Tengo que rechazar la forma de trabajar y de operar en este tipo de situaciones por parte de Parques Nacionales. La verdad es que son muy lentos, a nivel nacional”, sostuvo Vidal a Ahora Calafate y aclaró que las responsabilidades no recaen en los referentes locales del organismo. “Las decisiones se toman a nivel nacional”, subrayó.

En ese sentido, apuntó directamente contra los procedimientos administrativos en situaciones de emergencia. “Mucha y demasiada burocracia. En este tipo de incendios tenemos que actuar entre todos y no puede haber impedimentos, por más que sea jurisdicción de Parques Nacionales”, afirmó.

“Que no quieran dejar entrar rápidamente a la Provincia está mal, acá hay que trabajar en conjunto”, subrayó.

Emergencia ígnea

Por otra parte, consultado sobre el pedido conjunto de los gobernadores patagónicos para declarar la emergencia ígnea, que finalmente se oficializó este viernes, el gobernador remarcó la necesidad de reforzar el equipamiento disponible. “Ojalá que se acuerden y que nos den una mano. Es importante el equipamiento”, manifestó.

El gobernador también relativizó las críticas focalizadas únicamente en la actual gestión nacional y afirmó que la falta de recursos viene de larga data. “No es de ahora lo que sucede en Parques Nacionales. No podemos responsabilizar solamente al gobierno actual”, dijo, y agregó que el déficit de aviones hidrantes, helicópteros y equipamiento para brigadistas “viene de hace muchos años”.

“El saqueo y el abandono de Parques Nacionales no es de ahora”, insistió, al tiempo que remarcó que los problemas estructurales del sistema de prevención y combate de incendios forestales “se arrastran desde hace tiempo”.

Cerrando, Vidal remarcó la importancia de una respuesta sostenida del Estado para proteger los recursos naturales: “Defender lo nuestro, nuestro patrimonio natural y nuestros bosques nativos, es clave”.