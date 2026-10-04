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Un principio de incendio registrado en el interior de una casilla rodante acondicionada como vivienda movilizó a los servicios de emergencia de El Chaltén, luego de que un artefacto eléctrico sufriera un severo recalentamiento e impactara de lleno contra la estructura del rodado. La veloz respuesta del personal de bomberos impidió que las llamas destruyeran por completo la unidad o se expandieran hacia predios linderos, en una geografía donde la presencia de madera en las construcciones exige una cautela extrema.

El suceso se desencadenó pasadas las 22:30 horas sobre la calle Ricardo Arbilla a la altura del N° 23. A esa hora, un requerimiento de auxilio ingresó a través de la División Comisaría local, alertando sobre la presencia de humo y fuego en una casilla habitacional del sector. De inmediato, una dotación de la División Cuartel 17° de Bomberos partió hacia el lugar de la emergencia, arribando al sitio en contados minutos para asegurar el perímetro e iniciar las tareas de sofocación.

Al ingresar a la estructura, los efectivos constataron que el foco ígneo se encontraba concentrado de forma localizada en el sector del baño. Según pudo saber La Opinión Austral, tras neutralizar las llamas y proceder a las tareas de ventilación y enfriamiento, las pericias técnicas de inspección determinaron la causa exacta del siniestro: el fuego se había originado por el recalentamiento de un calefón eléctrico que había sido dejado en marcha. La elevada temperatura alcanzada por el aparato provocó que este tomara contacto directo con el revestimiento de madera de las paredes y el techo, desencadenando la rápida combustión del material.

El operativo, que se extendió desde las 22:50 hasta las 23:20 horas, fue un modelo de coordinación ejecutado en respuesta inmediata entre la Comisaría de El Chaltén y el cuerpo de bomberos. Como resultado del trabajo profesional de la dotación, el incendio fue completamente controlado sin que se registraran personas lesionadas ni la propagación de las llamas hacia el resto de la unidad habitacional. El personal de bomberos retornó a la base sin novedades operativas, dejando la zona totalmente asegurada.