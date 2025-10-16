Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La tranquilidad matinal de El Chaltén se vio interrumpida este jueves cuando una camioneta Toyota Hilux comenzó a arder en el cruce de las calles Lago del Desierto y Avenida San Martín, una de las zonas más transitadas de la localidad. Según informaron fuentes policiales, el foco ígneo se originó en la parte inferior del vehículo, específicamente en el sector del cubre cárter, donde se había acumulado material vegetal seco -como neneos y matas negras- que, al entrar en contacto con el caño de escape caliente, se encendió de forma inmediata.

La intervención del personal de la División Cuartel 17 de Bomberos de la Policía de Santa Cruz fue rápida y precisa. La dotación se movilizó y logró sofocar el fuego en pocos minutos, evitando daños mayores en la estructura del vehículo y descartando riesgos de propagación. Afortunadamente, no se registraron personas heridas ni intoxicadas por el humo, aunque el susto fue considerable entre vecinos y turistas que transitaban por la zona al momento del siniestro.

Fuentes del cuerpo de bomberos señalaron que este tipo de episodios no son infrecuentes en áreas como El Chaltén, donde el entorno natural combina condiciones secas, vegetación combustible y caminos de ripio que facilitan la acumulación de restos vegetales en los bajos de los vehículos. “Es importante revisar los autos y camionetas luego de circular por caminos rurales o con pastizales. Muchas veces quedan adheridas ramas o pastos que, con el calor del motor o del escape, pueden iniciar un incendio”, advirtieron desde la fuerza.