Your browser doesn’t support HTML5 audio
Impulsado por vecinos de El Chaltén, se realizó una rifa solidaria para colaborar con la comunidad de Cholila.
En la actividad también colaboraron vecinos y comercios de las localidades de El Calafate, Río Turbio, Puerto San Julián y Río Gallegos mediante donaciones y difusión. Si bien inicialmente eran 30 los premios, se sumaron 13 premios sorpresa.
Señal Calafate consignó que Lino, Dylan, Mauro, Guillermo “Roly” y Miguel, organizadores de la rifa, se trasladaron hasta Cholila para ocuparse de la entrega de lo recaudado y de las donaciones recibidas.
Por un lado, con el dinero recaudado, compraron un camión de pasto compuesto por 268 fardos, a lo que se sumó una donación de 30 fardos más.
También se adquirió una motobomba, que se esperaba llegase este sábado, y se entregaron elementos de protección como guantes, antiparras, botas, pantalones y mamelucos que recibió la Brigada Sur de Cholila, la Brigada Chuacos y Brigada Baldazo, entre otros.
Por último, con el dinero restante se compraron alimentos no perecederos que fueron entregados en escuelas y organizaciones de la localidad.
Leé más notas de La Opinión Austral
Compartir esta noticia
Dejanos tu comentario