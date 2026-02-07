Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Impulsado por vecinos de El Chaltén, se realizó una rifa solidaria para colaborar con la comunidad de Cholila.

En la actividad también colaboraron vecinos y comercios de las localidades de El Calafate, Río Turbio, Puerto San Julián y Río Gallegos mediante donaciones y difusión. Si bien inicialmente eran 30 los premios, se sumaron 13 premios sorpresa.

La iniciativa de vecinos de El Chaltén sumó voluntades para ayudar a la comunidad de Cholila.

Señal Calafate consignó que Lino, Dylan, Mauro, Guillermo “Roly” y Miguel, organizadores de la rifa, se trasladaron hasta Cholila para ocuparse de la entrega de lo recaudado y de las donaciones recibidas.

Por un lado, con el dinero recaudado, compraron un camión de pasto compuesto por 268 fardos, a lo que se sumó una donación de 30 fardos más.

También se adquirió una motobomba, que se esperaba llegase este sábado, y se entregaron elementos de protección como guantes, antiparras, botas, pantalones y mamelucos que recibió la Brigada Sur de Cholila, la Brigada Chuacos y Brigada Baldazo, entre otros.

Por último, con el dinero restante se compraron alimentos no perecederos que fueron entregados en escuelas y organizaciones de la localidad.