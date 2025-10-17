Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Una tragedia conmocionó a la comunidad de El Chaltén y a sus visitantes. Un turista entrerriano, de 36 años y médico de profesión, murió tras caer desde casi 50 metros de altura en la zona del mirador del Cerro Torre, dentro del Parque Nacional Los Glaciares.

De acuerdo a la información a la que tuvo acceso La Opinión Austral, a través de fuentes consultadas y lo consignado por el portal de noticias Señal Calafate, el hombre había emprendido una caminata por uno de los senderos más transitados del parque, en dirección al mirador del Cerro Torre, un punto panorámico que ofrece vistas imponentes de las montañas y glaciares de la región. Sin embargo, continuó su trayecto hacia una zona más alejada, próxima al cerro “Dos Cóndores”, por un sendero no habilitado para el público.

Fuentes ligadas al operativo de rescate informaron que el turista no contaba con equipamiento de escalada ni elementos de seguridad, condiciones indispensables para transitar por sectores de alta montaña. En circunstancias que todavía se investigan, el hombre perdió pie y cayó al vacío desde una altura aproximada de 50 metros, golpeando contra las rocas del terreno.

Al tomar conocimiento del hecho, personal de Gendarmería Nacional y de la Administración de Parques Nacionales inició un operativo de rescate en una zona de difícil acceso, marcada por la pendiente pronunciada y las condiciones climáticas adversas típicas de la región. Tras varias horas de trabajo, los rescatistas lograron recuperar el cuerpo y trasladarlo hasta el puesto sanitario local, desde donde fue derivado al Hospital SAMIC de El Calafate para la realización de la autopsia ordenada por el juez interviniente.

Fuentes médicas confirmaron que el fallecimiento fue instantáneo producto de las múltiples lesiones sufridas en la caída. En paralelo, la familia del turista fue notificada del trágico desenlace, mientras allegados que se encontraban en la zona viajaron hasta El Calafate para acompañar las diligencias judiciales y el reconocimiento del cuerpo.