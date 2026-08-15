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Un momento de tensión se vivió este sábado en inmediaciones de El Chaltén, cuando un vehículo con cuatro personas a bordo despistó sobre la Ruta Provincial N° 41 debido a la presencia de nieve en la calzada.

Según pudo saber La Opinión Austral, el incidente ocurrió aproximadamente a un kilómetro de la localidad y tuvo como protagonista a un Citroën Basalt, que perdió estabilidad y terminó fuera de la trayectoria normal de circulación.

Ante la situación, se activó un operativo de asistencia vehicular que contó con la intervención de la División Cuartel 17° de Bomberos y la colaboración de la Comisaría local.

La emergencia fue registrada a las 13:25 y el procedimiento se extendió hasta las 13:50. Durante esos 25 minutos, los equipos de emergencia trabajaron para verificar el estado de las personas, asegurar el vehículo y permitir que pudiera retomar la circulación bajo condiciones más seguras.

Uno de los primeros objetivos de la intervención fue determinar si las personas que viajaban en el automóvil habían sufrido lesiones como consecuencia del despiste.

Los efectivos verificaron que los cuatro ocupantes se encontraban en buen estado y no presentaban lesiones. También se constató que el vehículo no registraba fuga de fluidos, una situación que resulta especialmente relevante luego de un despiste, ya que una pérdida de combustible, aceite u otros líquidos puede generar nuevos riesgos tanto para quienes permanecen en el lugar como para el resto de los vehículos que circulan por la ruta.