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Un accidente vial con principio de incendio generó momentos de tensión este lunes en la Ruta Provincial 41, en una zona de difícil acceso cercana a El Chaltén. La rápida intervención de bomberos y la colaboración de ocasionales testigos permitieron controlar la situación antes de que se transformara en un episodio de mayor gravedad.

El hecho se registró a unos 90 kilómetros de la localidad cordillerana, cuando un vehículo de alquiler protagonizó un despiste por causas que aún no fueron determinadas. El rodado, un Renault perteneciente a una empresa de alquiler, quedó detenido al costado del camino en una posición comprometida.

Sin embargo, lo que comenzó como un incidente vial típico en rutas de la región rápidamente escaló en complejidad. Según pudo saber La Opinión Austral, debajo del vehículo se inició un foco ígneo que comenzó a propagarse, alcanzando la vegetación circundante. En un entorno natural como el de la Patagonia, donde el viento y las condiciones climáticas pueden favorecer la expansión del fuego, la situación requería una respuesta inmediata.

La intervención inicial estuvo a cargo de personal de la División Cuartel 17° de Bomberos de El Chaltén, que regresaba de una comisión y detectó el hecho de manera fortuita. Al advertir el riesgo, los efectivos detuvieron su marcha y procedieron a asegurar la escena.

En paralelo, algunos transeúntes que circulaban por la ruta colaboraron con matafuegos, logrando contener las primeras llamas. Esa acción temprana fue clave para evitar que el incendio tomara mayor dimensión.

Los bomberos verificaron la extinción total del foco ígneo y evaluaron el estado de los ocupantes del vehículo, dos ciudadanos de nacionalidad ecuatoriana, quienes afortunadamente resultaron ilesos.

Mientras tanto, desde Tres Lagos, el Cuartel 20ma despachó una unidad de ataque rápido que se dirigió al lugar. En el trayecto, los efectivos interceptaron al personal de El Chaltén, confirmando que la situación ya estaba controlada, lo que permitió optimizar recursos y coordinar las tareas finales.

En el sitio también trabajó personal de la Comisaría de Tres Lagos y equipos de salud, que realizaron controles preventivos a los ocupantes, descartando lesiones y asegurando que no fuera necesario un traslado médico.