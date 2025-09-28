Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Un susto tuvieron los vecinos de El Chaltén este sábado, a raíz de un siniestro que pudo haber tenido consecuencias graves si no fuera por la rápida reacción de vecinos y bomberos de la localidad. Un principio de incendio generado por una contingencia eléctrica en un hospedaje de la calle Viedma movilizó a la División Cuartel N°17 del Departamento Zona IV de Bomberos de la Policía de Santa Cruz, cuya intervención permitió controlar la situación sin que se registraran heridos.

De acuerdo a la información a la que tuvo acceso La Opinión Austral, el llamado de alerta llegó pasadas las primeras horas de la tarde, y la dotación del PRIO 522, compuesta por tres efectivos, se dirigió inmediatamente al lugar. Al arribar, constataron que un vecino había logrado sofocar las llamas iniciales, evitando que el fuego se propagara por el edificio. La presencia de los bomberos fue fundamental para verificar la seguridad del lugar, asegurar que no quedaran focos latentes y garantizar que la estructura del hospedaje no presentara riesgo para sus ocupantes.

Según pudo saber este diario, el origen del incendio fue una falla eléctrica que, afortunadamente, no alcanzó a provocar daños mayores ni lesiones. La acción coordinada entre la comunidad y los bomberos demuestra la importancia de la prevención y la colaboración ciudadana ante emergencias de este tipo.

Tras completar las tareas de control y seguridad, la dotación regresó a la base sin novedades, destacando la eficiencia de los protocolos de intervención y la pronta respuesta ante incidentes de riesgo eléctrico. “Este hecho sirvió como recordatorio sobre la importancia de mantener instalaciones eléctricas en condiciones óptimas y de estar preparados ante contingencias que, aunque menores, pueden transformarse en situaciones peligrosas si no se actúa con rapidez” indicaron desde la Superintendencia de Bomberos.