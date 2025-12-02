Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La tranquilidad habitual de la Ruta Provincial 41, uno de los corredores más impactantes y a la vez más desafiantes de la geografía de Santa Cruz, se vio interrumpida este martes por un episodio que, aunque menor, movilizó a los Bomberos de El Chaltén y puso en valor la importancia del trabajo preventivo en zonas de clima extremo. Un motociclista mendocino, que recorría la región en una Honda Tornado, debió ser asistido luego de pinchar una cubierta y quedar expuesto a los intensos vientos característicos del área.

De acuerdo a la información a la que tuvo acceso La Opinión Austral, a través de fuentes consultadas, se pudo saber que el incidente ocurrió durante la mañana, en un tramo de la ruta que bordea paisajes majestuosos pero también presenta condiciones climáticas cambiantes, propias de la cordillera. La motocicleta, inestable por la pinchadura, se caía repetidamente debido a las ráfagas que golpeaban de frente y que pueden poner en riesgo tanto al conductor como a quienes transitan por el sector. Algunos automovilistas que circulaban por la zona advirtieron la situación e informaron a las autoridades ante la posibilidad de un accidente mayor.

En respuesta al aviso, la División Cuartel 17 de Bomberos de la Policía de Santa Cruz acudió con el móvil PRIO 1142, perteneciente a la unidad de rescate. La dotación verificó primero el estado del motociclista, un turista oriundo de Mendoza que realizaba un recorrido por la región.

Según pudo saber este diario, afortunadamente, se encontraba sin lesiones, aunque visiblemente preocupado por las dificultades para sostener su moto en pie en medio del viento patagónico, un factor que suele sorprender incluso a quienes están familiarizados con los paisajes australes.

Mientras el personal de Bomberos aseguraba el área y controlaba cualquier riesgo adicional, efectivos de la comisaría local también se hicieron presentes. Tras evaluar la situación, se decidió trasladar tanto al motociclista como a su vehículo hacia la gomería más cercana, donde podrían resolver la pinchadura sin exponerse al clima adverso ni a la inseguridad de permanecer detenidos en la ruta. La asistencia fue rápida y efectiva, y permitió evitar que un problema menor derivara en un accidente.