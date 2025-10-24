Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La tarde del jueves estuvo marcada por un episodio que generó preocupación entre los automovilistas que transitaban la Ruta Provincial N°41, a pocos kilómetros del ingreso a El Chaltén. Pasadas las 17 horas, personal de la División Cuartel 17 de Bomberos de la Policía de Santa Cruz acudió a un llamado de emergencia tras el reporte de un vehículo que había perdido el control y finalizado su recorrido fuera de la calzada.

De acuerdo a la información a la que tuvo acceso La Opinión Austral, a través de fuentes consultadas, se pudo saber que el móvil de rescate liviano M-PRIO 1142 fue el primero en llegar al lugar. Según informaron fuentes policiales, el rodado involucrado -un Chery Tiggo- se desenganchó y terminó en la banquina, parcialmente sumergido en una zanja con agua acumulada por las recientes lluvias. Afortunadamente, el conductor no sufrió lesiones, y ya estaba siendo asistido por un vecino que se había detenido para colaborar antes del arribo de las autoridades.

Los bomberos realizaron tareas preventivas para garantizar la seguridad del sector, incluyendo un corte parcial del tránsito mientras se retiraba el vehículo. Además, se verificó que no existiera riesgo de derrame de combustible ni de contaminación ambiental, una práctica habitual en este tipo de intervenciones.

La jornada culminó sin mayores novedades, y el operativo fue dado por finalizado poco después de las 19 horas.