En la quietud helada de la madrugada cordillerana, la tranquilidad de un barrio de El Chaltén se vio interrumpida por el sonido de sirenas y el resplandor de las llamas. Un incendio, originado presuntamente por una falla eléctrica, arrasó con el interior de una vivienda tipo trineo en la calle Los Charitos, dejando pérdidas materiales de consideración, aunque sin víctimas que lamentar.

De acuerdo a la información a la que tuvo acceso La Opinión Austral, a través de fuentes policiales consultadas, se pudo saber que el siniestro comenzó alrededor de la 1:30 de la madrugada del viernes, cuando el fuego se propagó rápidamente desde el dormitorio de la casa, consumiendo en pocos minutos gran parte de su estructura interna. La propiedad estaba ocupada únicamente por un hombre, quien logró salir ileso, aunque debió presenciar cómo las llamas devoraban pertenencias y recuerdos.

El despliegue de las fuerzas de seguridad en el lugar del hecho. (FOTO: POLICÍA SANTA CRUZ)

La emergencia movilizó a vecinos de la zona alta de la localidad, que con baldes de agua y mangueras intentaron contener el avance del fuego mientras aguardaban la llegada de la Unidad 17° de Bomberos de la Policía de Santa Cruz. Según pudo saber este diario, minutos después, los efectivos arribaron con un móvil y equipos para sofocar el incendio, evitando que las llamas alcanzaran construcciones cercanas.

El tipo de vivienda afectada -conocida como “casa trineo” por su estructura particular y su adaptación a los rigores climáticos de la región- es parte del paisaje arquitectónico de El Chaltén. Sin embargo, este diseño, en combinación con materiales inflamables presentes en el interior, favoreció que el fuego se expandiera con rapidez, complicando las tareas de control.

El hecho ocurre en un contexto de preocupación creciente para la comunidad, ya que se trata del segundo incendio registrado en menos de una semana. El pasado 2 de agosto, otro siniestro en la avenida San Martín dañó seriamente la cocina de un restaurante, también durante la madrugada.