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Un principio de incendio registrado durante la tarde del sábado generó preocupación en una vivienda de El Chaltén, luego de que una contingencia eléctrica desencadenara un foco ígneo en el dormitorio de un inmueble ubicado sobre el Pasaje José Honorio Ortega.

El episodio demandó la intervención de la División Cuartel 17°, cuyos efectivos acudieron al lugar para controlar la situación y evitar que las llamas se propagaran hacia otros sectores de la vivienda.

De acuerdo a la información a la que tuvo acceso La Opinión Austral, a través de fuentes consultadas, se pudo establecer que el operativo se inició a las 14:47 y se extendió hasta las 15:40. Durante ese lapso, la dotación trabajó sobre el sector afectado, completó las tareas de extinción iniciadas por el propietario y posteriormente realizó el enfriamiento de la pared comprometida.

El inmueble presentaba una particularidad que hacía especialmente importante una intervención rápida: se trataba de una construcción de madera y steel frame, materiales que requieren especial atención frente a un foco de incendio debido al riesgo de propagación hacia otros sectores de la estructura.

De acuerdo con la información suministrada sobre el procedimiento, el propietario de la vivienda fue quien advirtió la situación y comenzó a combatir el incendio utilizando un extintor.

La reacción inicial permitió avanzar sobre el foco antes de la llegada de la dotación de Bomberos. El uso de un extintor adecuado en los primeros momentos de un incendio puede resultar determinante para evitar que un foco localizado se transforme en un siniestro de mayores dimensiones.

Al arribar al domicilio, los efectivos de la División Cuartel 17° continuaron con las tareas de extinción hasta lograr sofocar completamente el fuego. La intervención permitió controlar el foco que se había originado en el dormitorio y evitar que las llamas avanzaran hacia otros sectores del inmueble.

En este caso, el foco se produjo en el dormitorio de la vivienda. La intervención temprana del propietario y la posterior llegada de los bomberos permitieron evitar que la situación alcanzara una mayor magnitud.